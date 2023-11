Il pianoforte di Andrea Trovato ospite delle “Domeniche in musica”

Sarzana (La Spezia) 9 novembre 2023 - Secondo appuntamento con la rassegna concertistica “Domeniche in Musica” al Ridotto del Teatro Impavidi organizzata dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e dall’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale “A. Bianchi”, in collaborazione con l'Associazione Culturale Gli Scarti e con il contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Sarzana, in quanto progetto selezionato dal bando “Call for ideas” 2023. Domenica pomeriggio alle 17.30 sarà protagonista il pianoforte grazie a un recital del pianista toscano Andrea Trovato che proporrà un affascinante programma dal titolo “Reflets de l'Ame” , comprendente capolavori pianistici di F.Chopin , F.Liszt , C.Debussy e di G.Gershwin con la celebre Rhapsody in blue. Attualmente è docente titolare di pianoforte principale al Conservatorio statale di musica “L. Cherubini” di Firenze. Incide per Dynamic, Tactus, Concerto Classics, KNS Classical, Da Vinci Classics.