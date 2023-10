Il palazzetto dell’hockey verrà intitolato a Giuliano Tori

Sarzana (La Spezia) 11 ottobre 2023 - Non è stata una decisione semplice ma alla fine il consiglio comunale di Sarzana ha approvato la mozione presentata dalla maggioranza intitolando il palazzetto del Vecchio Mercato alla memoria di Giuliano Tori scomparso ormai da diversi anni. Proprio grazie al suo contributo infatti la disciplina sui pattini a rotelle è arrivata a Sarzana e si è radicata fino ai tempi nostri, dopo oltre 70 anni di attività. Giuliano Tori fu anche uno degli artefici della realizzazione della pista all’aperto in città dove per anni ha giocato l’Aps Sarzana in contrapposizione alla Pro Sarzana che disputava le partite casalinghe sulla pista della parrocchia del Carmine. Anni davvero “ruggenti” tra la metà e fine Settanta nei quali la passione sportiva cittadina era davvero forte e oltre alla Sarzanese Calcio le due squadre di hockey accendevano la passione e rivalità. Il figlio di Giuliano Tori, Giovanni, è stato per anni una bandiera dell’Aps Sarzana arrivando alla serie A2.