Il Master di tennis ha fatto tappa ai circoli di Sarzana e Follo

Sarzana (La Spezia) 18 ottobre 2023 - I circoli di Sarzana e Follo hanno ospitato le finali regionali del Master Tpra organizzato dai referenti Vittoria Graziano, Maurizio Vallesi e Pier Aldo Canessa. Una partecipazione record ha segnato i due appuntamenti che hanno stabilito la partecipazione dl “Road to Torino” che precede la prova di Roma a maggio. Tra i vincitori ha stabilito un record Fabio Plicanti: il portacolori del Tennis Club Sarzana si è infatti aggiudicato per la quinta volta il Master regionale di singolare maschile. Si sono giocate ben 82 partite tra gli oltre 100 iscritti e la nutrita compagine spezzina ha conquistato finali. Tra i vari titoli assegnati nel singolare maschile Expert level il giovane Alessandro Cantoni (Chiavari) ha battuto Manuel Pasquelli (Ceparana) che va comunque a Torino. Nel singolare femminile Erpert la campionessa nazionale Valeria Cabiati (Tc Genova) vince un match thriller con Lorena Giucale (Faro di Pinamare) con un 10-8 al terzo set. Sabato e domenica il Tpra prosegue con il circuito per Roma ancora con i tornei di doppio in programma al Tennis Club Sarzana.