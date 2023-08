Il Giro della Lunigiana incontra i campioni del passato

Sarzana (La Spezia) 28 agosto 2023 - Conto alla rovescia per il Giro della Lunigiana. La 47^ edizione della cosa ciclistica internazionale riservata alla categoria juniores in programma da giovedì domenica organizzata dalla società Casano è pronta a scattare. Ma prima delle emozioni sulle strade che porteranno alla conquista della maglia verde simbolo della manifestazione si preparano due giornate di parole e ricordi. La rotonda di Lerici scalderà l’attesa del Giro della Lunigiana martedì e giovedì invitando ospiti illustri. Si inizia martedì alle 20 con la tavola rotonda dal titolo “Ciclismo, quale futuro” nella quale si confronteranno campioni del passato e direttori sportivi della categoria juniores per fare un punto della situazione riguardante il ciclismo giovanile e per parlare della storia del Giro della Lunigiana. Tra gli ospiti ci saranno Gianni Bugno, Maurizio Fondriest, Maurizio Molinari e Massimo Podenzana e i direttori sportivi Matteo Berti (Work Service), Giuseppe Di Fresco (Casano Matec), Marco Floreani (Team Tiepolo), Eros Pavanello (Borgo Molino) e Luca Scinto (Team Franco Ballerini). L'evento, che verrà moderato da Beppe Conti. Mercoledì invece si terrà la presentazione delle squadre.