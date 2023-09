Il Comune di Castelnuovo Magra ha aperto la nuova casetta dell’acqua

Sarzana (La Spezia) 2 settembre 2023 - E’ entrata in funzione a Molicciara, frazione del Castelnuovo Magra la casetta che fornità acqua potabile e frizzante a costi davvero molto contenuti. La ditta che si occuperà del servizio garantirà inoltre per i prossimi 6 anni la manutenzione e l’analisi della qualità dell’acqua mentre l’ente verserà 150 euro mensili. I costi al litro sono davvero molto contenuti quindi consentiranno ai fruitori anche di risparmiare rispetto all’acquisto e anche ridurre l’utilizzo e lo smaltimento della plastica. Un messaggio quindi ambientale quello lanciato dal Comune di Castelnuovo Magra che per il futuro sembrerebbe intenzionato a raddoppiare l’offerta posizionando un altro erogatore in un’altra frazione del territorio. Nelle prossime settimane la casetta dell’acqua funzionerà oltre che inserendo le monetine anche con le tessere che verranno vendute in alcuni bar del centro commerciale La Miniera.