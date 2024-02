Il Comune di Ameglia rinforza il parco mezzi della squadra di Protezione Civile

Sarzana (La Spezia) 13 febbraio 2024 - Il Comune di Ameglia ha appena acquistato nuove idrovore aumentando la disponibilità di mezzi e strumenti necessari per la mitigazione del rischio idrogeologico in uso alla squadra di Protezione Civile. Proprio in questi giorni grazie al lavoro della squadra dei volontari della Protezione Civile e antincendio boschivo svolto insieme all’ufficio tecnico dell’ente sono state posizionate le prime nuove idrovore che avranno una capacità di aspirazione di 6 mila litri d’acqua. Inoltre è stato acquistata anche una nuova moto pompa. L’investimento consentirà l’installazione in sostituzione di quelle che da ottobre erano state posizionate a Fiumaretta e Bocca di Magra in previsione del maltempo che, nell’autunno appena trascorso, si è fatto comunque sentire anche se le arginature hanno garantito una buona salvaguardia della piana. Inoltre il Comune di Ameglia sta attendendo la conclusione della realizzazione della stazione di pompaggio realizzata in via Pisanello nel tratto finale del Canal Grande. Intervento realizzato dal dipartimento regionale di Protezione Civile che ha ricevuto un finanziamento ministeriale di oltre 6 milioni di euro.