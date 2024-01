Il circuito di tennis Tpra riprende la corsa sui campi di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 12 gennaio 2024 - Si gioca sabato il torneo di doppio maschile del circuito nazionale di tennis Trpa. Le sfide si disputano all’impianto in terra battuta di via Posta Vecchia a Sarzana mentre nel prossimo fine settimana le sfide di doppio misto si disputeranno al circolo tennis di Follo. Intanto la finale Oro a squadre di doppio misto sempre del circuito Tpra ha visto il successo della formazione Snoopy Team che ha superato nel derby tutto sarzanese disputata al circolo di via Posta Vecchia il Sarzana Tennis & Friends. La formazione vincitrice era composta da Bratcher, Corbani, Giani, Ribolla, Debiaggi, Iapoce, Salvaneschi, Canessa mentre i secondi classificati hanno schierato Garbini, Pietrelli, Spalatra, Bertoni, Plicanti, Mazzella. A Follo invece si è svolta la finale Argento fra i padroni di casa del Follo Top (Monselesan, Pucciarelli, Vallesi Vasoli, Terribili, Romiti) che hanno superato il Sarzana City (Accardo, Conti, Peri, Venturini, Bragazzi, Buono, Oriato, Monni).