Il circuito della Madonnina inaugura la stagione ciclistica spezzina

Sarzana (La Spezia) 16 marzo 2024 - Un grande classico per il ciclismo spezzino che richiamerà centinaia di atleti provenienti da diverse Regioni nel tradizionale circuito della Madonnina a Casano di Luni. Una corsa che unirà due diversi territori, quello della piana di Luni ma anche di Castelnuovo Magra dove è previsto intorno alle 16 il traguardo in piazza Matteotti nel borgo collinare. Il ritrovo è fissato al centro sociale di Molicciara e alle 13.30 si parte per completare i 78 chilometri del tracciato che prevede diversi giri del circuito di Casano per poi salire a Castelnuovo Magra. La manifestazione è organizzata dalla società sportiva Uc Casano con il patrocinio della Federazione Fci e il patrocinio dei Comuni di Luni e Castelnuovo Magra. Sono in palio i trofei che ricordano due grandi sportivi e amanti del ciclismo: Antonio Cibei direttore sportivo di Castelnuovo Magra e Giorgio Tonelli l’inconfondibile voce di tante gare e in particolare del Giro della Lunigiana del quale fu uno degli organizzatori.