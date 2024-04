I volontari di Citizen Scienze puliscono la spiaggia libera di Marinella

Sarzana (La Spezia) 14 aprile 2024 - Un gruppo di biologi e studenti della scuola secondaria “2 Giugno”, liceo scientifico scienze applicate “Capellini”, liceo linguistico “Mazzini”, insieme agli operatori esperti di Percorsi nel Blu, Blue Life, Amici dell’Isola del Tino e Life on the Sea ha ripulito e registrato il materiale biologico presente sulla spiaggia di Marinella. Il progetto di Citizen Science è promosso per effettuare la raccolta dei dati e di pulizia delle spiagge della costa ligure e toscana promosse dalla rete di Percorsi nel Blu. Le operazioni di registrazione e raccolta sono state coordinate da Erika Mioni, docente dell’IC2 e biologa responsabile del progetto, con il supporto dei biologi Gwendaline Provenzani, Gaetano Lauro, Gabriele Ciardi rappresentante di Blue Life che ha inoltre eseguito la pesatura dei 37 chili di rifiuti raccolti e di Acam Iren Ambiente che ha permesso il corretto smaltimento dei rifiuti speciali.