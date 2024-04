I sistemi di indagine spiegate dagli esperti nel convegno organizzato alla ceramica Vaccar

Sarzana (La Spzia) 16 aprile 2024 - Le forze di polizia si sono ritrovate alla sala ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano per partecipare al convegno teorico-pratico organizzato dall’associazione culturale spezzina Scuola Formazione Professionale con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra. Alla tavola rotonda moderata da Maurizio Perroni comandante della polizia municipale e dal vice comandante Andrea Prassini hanno partecipato come relatori Mauro Polesello e Raffaele Uboldi affrontando il tema dal titolo “Falso documentale, l’evoluzione in 20 anni di studi” quindi sono intervenuti Alessandro Pescara Di Diana capo della squadra mobile della Questura di Spezia e l’avvocato Fabio Piccioni. Gli addestratori Giacomo Vierucci e Stefano Livierato infine hanno presentato l’aiuto delle unità cinofile nell’attività di polizia sia nella ricerca di persone scomparse che nel contrasto agli stupefacenti e esplosivi.