Installazione delle antenne 5G: "I Comuni sono in prima linea ma senza il potere di dire no"

Comuni senza poteri. Il sindaco di Vezzano, Massimo Bertoni, ha scritto alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e ai presidenti di Regione, di Anci Liguria e delle autonomie locali italiane e per la Liguria per denunciare "l’assoluta mancanza di ruolo dei Comuni e dei sindaci di fronte all’aggressione del territorio" da parte delle antenne 5G: "I Comuni sono in prima linea ma di fatto senza alcun potere decisionale". A Vezzano, l’istallazione di un antenna Iliad a un soffio dal centro storico ha dato l’impulso alla creazione del gruppo No 5G. "Il Comune si è appena dotato di regolamento per il corretto insediamento di tali strutture al fine di minimizzare l’impatto – scrive Bertoni – ma sostanzialmente non ha alcun valore limitativo e prescrittivo. L’unico mezzo che potrebbe arginare uno sviluppo incontrollato delle strutture sarebbe il dialogo con i soggetti attuatori, sempre che siano propensi a dialogare. A cosa serve il regolamento, che tra l’altro incide in maniera pesante sul bilancio di un piccolo comune? Perché devono essere i Comuni a rilasciare le autorizzazioni di impianti che sono infrastrutture primarie sulle quali il Comune nulla può obiettare? Ci sfugge il senso: responsabili diretti di una disposizione impartita dall’alto", Le richieste delle compagnie telefoniche sono incalzanti: "Cosa dovrebbe rispondere un sindaco di fronte alle domande legittime dei cittadini preoccupati la salute e per il proliferare di strutture a pochi passi dalle loro abitazioni?". Con la lettera è stato inviato anche l’ordine del giorno sul ripristino dei criteri per la valutazione dei livelli delle emissioni di radiofrequenza, approvato all’unanimità dal consiglio comunale vezzanese nel luglio 2024.