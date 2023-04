I senatori Romeo e Pucciarelli alla presentazione della lista della Lega

Sarzana (La Spezia) 1 Aprile 2023 - I senatori Massimiliano Romeo capogruppo del Carroccio e la collega di partito Stefania Pucciarelli hanno tenuto a battesimo la lista della Lega che sostiene alle prossime amministrative in programma a Sarzana il 14 e 15 maggio la corsa della candidata sindaca del centro destra Cristina Ponzanelli, prima cittadina in carica. La Lega fa nuovamente parte della coalizione di centro destra che nel 2018 ha vinto la tornata elettorale ribaltando uno storico governo cittadino di centro sinistra. In mattinata al point elettorale aperto in via Mazzini sono stati presentati i componenti della squadra alla presenza dei senatori Massimiliano Romeo e Stefania Pucciarelli oltre agli amministratori e consiglieri di altri Comuni della Provincia spezzina. Tra i sedici aspiranti al consiglio comunale qualche conferma del gruppo in carica da cinque anni e tanti volti nuovi della politica. Non fa parte della squadra invece l’assessore e vice sindaco in carica Costantino Eretta.