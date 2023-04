I segreti del tennis spiegati dagli esperti e professionisti del settore

Sarzana (La Spezia) 14 Aprile 2023 - Un sabato a lezione con i grandi della racchetta. Ma non sarà una prova pratica sul campo ma una tavola rotonda per conoscere le tecniche le strategie anche motivazionali utilizzate dai campioni per migliorare le prestazioni in campo partendo dalla gestione delle emozioni. L’appuntamento è all’Hotel Santa Caterina alle 18 nel convegno dedicato al tennis che arriva in un momento decisamente felice dello disciplina per i colori azzurri. Alla conferenza dal titolo “Il Tennis in testa” parteciperanno Renzo Furlan che è stato negli anni Novanta l’atleta numero uno delle classifiche nazionali oltre che protagonista in campo internazionale e Coppa Davis, Damiano Fiorucci massofisioterapista e preparatore atletico di Lorenzo Musetti protagonista al torneo di Montecarlo, Maurizio Laudicino esperto di marketing sportivo e il mental coach Matteo Cupini che presenterà il suo progetto maturato nella personale esperienza sportiva. Renzo Furlan è stato numero uno del tennis italiano per 121 settimane negli anni Novanta e attualmente è un allenatore professionista.