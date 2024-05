I ragazzi dell’Hockey Sarzana conquistano la Coppa Fisr della classe Under 15

Sarzana (La Spezia) 19 maggio 2024 - Grande soddisfazione nella società Hockey Sarzana per i successo centrato dalla categoria Under 15 nella Coppa Fisr organizzata dalla società Spv Viareggio. I ragazzi diretti dal tecnico Claudio De Mola hanno battuto all’esordio il CGC Viareggio con il punteggio di 11 a 0 quindi la Rotellistica Camaiore 6-0, Grosseto 11-7 e infine i padroni di casa dell’SPV Viareggio 6 a 0. Intanto sono aperte le iscrizioni al Campus in programma a Luni Mare da domenica 7 a sabato 13 luglio. Saranno presenti per il club rossonero Simone Corona, Sergio Festa, Marco Acanfora oltre a tanti ospiti che nel corso della settimana verranno a salutare i giovani hockeisti portando il proprio contributo tra i quali Xavi Rubio reduce dalla stagione a Giovinazzo. Per i partecipanti sarà un avvicinamento o perfezionamento della disciplina ma anche una bella occasione di divertimento nel centro sportivo della frazione di Luni Mare. Le iscrizioni sono già aperte rivolgendosi alla segreteria della società rossonera al “PalaTori” in piazza Terzi.