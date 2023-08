I Luoghi della Musica in piazza "1 Maggio" a Castelnuovo Magra

Sarzana (La Spezia) 7 agosto 2023 - Per gli appassionati della musica dal vivo e soprattutto del jazz martedì sera è un appuntamento da non perdere. In piazza “1 Maggio” nella frazione di Colombiera di Castelnuovo Magra è infatti in programma il concerto che fa parte della rassegna “I luoghi della musica” e gli ospiti sono i musicisti Federico Bonifazi pianista e compositore, Stefano Profeta al contrabbasso e Donato Stolfi alla batteria. In programma musiche di C. Porter, B. Evans, R. Rodgers, L. Tenco, F. Bonifazi, H. Arlen, A. Hamilton, H. Mancini. In caso di pioggia il concerto si terrà alla sala convegni del centro sociale polivalente di Molicciara. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. A posta distanza, a Casano frazione del Comune di Luni, prosegue la rassegna Blues Bier Fest che si sta svolgendo nell’area esterna del centro sociale di via Pertini a Casano di Luni. Ogni sera sono previsti concerti dal vivo di giovani gruppi emergenti e martedì alle 21 spettacolo di teatro dialettale.