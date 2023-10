I greci in noi: appuntamento con il nuovo libro di Angelo Tonelli

Sarzana (La Spezia) 26 ottobre 2023 - La rassegna “Non ci resta che leggere” propone venerdì pomeriggio l’incontro di presentazione del nuovo libro di Angelo Tonelli in programma alle 17.30 al centro sociale “Ruffini” a Santo Stefano Magra di fianco ala tensostruttura “Pala Conti”. La manifestazione è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune con la collaborazione dello staff della biblioteca civica “Cesare Arzelà”. Il grecista, storico della filosofia, traduttore e regista teatrale Angelo Tonelli, presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo “I Greci in noi . Dalle origini della nostra cultura alla deriva transumanista”. Angelo Tonelli ha studiato Storia della Filosofia Antica all’Università di Pisa, allievo di Giorgio Colli, ed ha tradotto dal greco tutte le tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide. Nel 2012 ha vinto il premio Montale per la poesia ed è l’ideatore della rassegna Mythologos che si è conclusa da qualche settimana a Sarzana. Il nuovo lavoro è definito dall’autore "una sorta di ritorno alla fonte per trarne linfa spirituale che consenta di acquisire uno sguardo libero sulla crisi dell’adesso e sullla oportunità di un’evoluzione antropologica positiva".