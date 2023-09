Hockey Sarzana, un bronzo a Forte dei Marmi in vista del campionato

Sarzana (La Spezia) 27 settembre 2023 - Un vittoria e una sconfitta per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel quadrangolare “Trofeo Città di forte dei Marmi” che è stato l’ultimo impegno prima di calarsi nell’ormai imminente stagione agonistica al via sabato 7 ottobre. I ragazzi diretti da Paolo De Rinaldis hanno perso la prima sfida contro l’Hockey Vercelli dovendosi quindi accontentare della gara di consolazione contro il Montebello vinta per 5 a 4. E’ stata una fase di preparazione intensa quella disputata dalla formazione rossonera che ha incrociato in amichevole squadre avversarie nel campionato di sere A1 proprio per testare la preparazione e l’inserimento dei nuovi elementi. Al nucleo storico della squadra infatti da questo torneo il tecnico De Rinaldis potrà contare anche sull’apporto della giovane promessa argentina Olmos e dell’attaccante Domenico Illuzzi che di certo non ha bisogno di presentazioni essendo da anni uno dei più forti gocatori del panorama italiano.