Hockey Sarzana perde la partita e la vetta della classifica di serie A1

Sarzana (La Spezia) 29 ottobre 2023 - Prima battuta d’arresto per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che dopo tre vittorie consecutive ha dovuto cedere il passo al Trissino campione d’Italia in carica nel posticipo domenicale del campionato di serie A1 di hockey su pista. Dopo aver chiuso in svantaggio 2 a 0 il primo tempo la formazione rossonera è crollata alla distanza riuscendo soltanto con Olmos a portarsi sul momentaneo 3 a 1. La sconfitta costa così la vetta ai sarzanesi che adesso si preparano per il fine settimana in Spagna per disputare il secondo preliminare di Champions League. Gli altri risultati della quarta giornata: Sandrigo-Monza 4-1, Forte dei Marmi-Giovinazzo 11-5, Grosseto-Follonica 3-2, Lodi-Breganze 4-0, Bassano-Valdagno 3-6, Montebello-Vercelli 3-1. Classifica: Trissino 10 punti, Hockey Sarzana Gamma Innovation, Montebello, Forte dei Marmi, Grosseto 9 punti, Follonica, Valdagno 7, Amatori Wasken Lodi, Monza, Sandrigo 4, Bassano, Hockey Vercelli 3, Govinazzo 0. Hockey Sarzana Gamma Innovation e Amatori Wasken Lodi hanno una partita in meno che sarà recuperata il prossimo 15 novembre.