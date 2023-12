Hockey Sarzana in pista nel turno infrasettimanale contro il Breganze

Sarzana (La Spezia) 12 dicembre 2023 - Bisogna sempre diffidare dalle apparenze proposte dalla classifica. Quella del Breganze non è certamente delle migliori ma in pista sabato scorso i veneti hanno battuto il Follonica presentandosi così al “Vecchio Mercato” con la carica giusta. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation dovrà quindi tenere alta la concentrazione per non correre rischi. La formazione diretta da Paolo De Rinaldis è chiamata a un tour de force che la vedrà in pista oltre che nel turno infrasettimanale del campionato di serie A1 anche sabato sera in Spagna nella Coppa Wse contro gli avversari del Pas Alcoi e ancora mercoledì 20 sulla pista del Vercelli. La vittoria ottenuta sabato scorso a Monza ha fatto comunque bene al gruppo che intanto ha conquistato con due turni di anticipo sulla conclusione del girone di andata la qualificazione alla final eight di Coppa Italia. Si gioca al “Vecchio Mercato” alle 20.45 arbitrano Marco Rondina di Vercelli e Daniele Moretti di Follonica.