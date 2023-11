Hockey Sarzana Gamma innovation sogna un mercoledì da leoni

Sarzana (La Spezia) 14 novembre 2023) - Si recupera la seconda giornata del campionato di hockey su pista di serie A1. Mercoledì sera l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è attesa dall’Amatori Wasken Lodi nella gara non disputata sia per l’impegno dei sarzanesi nel primo preliminare di accesso alla Champions League ma anche per l’indisponibilità del palazzetto lombardo. Una sfida ad alta quota quella tra i giallorossi di casa che punteranno come ormai consuetudine a giocarsi il titolo e i rossoneri che in questa prima fase di stagione hanno tenuto un ritmo altissimo frenando soltando a Trissino sulla pista dei campioni d’Italia. Una gara molto importante perchè, in caso positivo, potrebbe lanciare l’Hockey Sarzana Gamma Innovation al vertice della classifica. Ma sarà un confronto molto difficile con tanti ex in pista sia tra i padroni di casa che tra i sarzanesi. La partita è in programma alle 20.45 al “PalaCastellotti” di Lodi arbitrano Joseph Silecchia e Mauro Giangregorio entrambi di Giovinazzo.