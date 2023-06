Hockey Sarzana Gamma Innovation soffre, reagisce, vince e conquista la semifinale

Sarzana (La Spezia) 3 giugno 2023 - La corsa continua domenica mattina. Una grandissima soddisfazione che arriva a una setimana dalla conquista del titolo italiano under 11 vinto la scorsa settimana a Sandrigo. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si gioca la semifinale contro i padroni di casa del Follonica nelle finali scudetto dela categoria Under 14 in corso di svolgimento a Follonica. Dopo un paio di disattenzioni la formazione rossonera guidata dal tecnico Matteo Pistelli si è rimessa in carreggiata e d è entrata comunque tra le prime quattro in Italia. Alla fine di una lunga maratona in pista il presidente Maurizio Corona ha raccontato l’andamento delle tante gare disputate. “Ci siamo complicati la vita - ha spiegato - ma poi abbiamo fatto un'impresa da grande squadra , una serie di partite che dimostra ancora una volta quanto questa squadra sia una schiacciasassi quando vuole esserlo”. La formazione presente alle finali scudetto è rappresentata da Krocka, Tonelli, Lagomarsini, Fabbi, Traina, Gabelloni, Beggi, Lucci, Boccardi, Lagomarsini. Allenatore: Matteo Pistelli