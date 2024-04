Hockey Sarzana Gamma Innovation si prepara alla super volata

Sarzana (La Spezia) 3 aprile 2024 - Per rendere straordinaria una bellissima annata occorre un piccolo sforzo. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si sta preparando al rush finale che comporterà intanto la partecipazione alla final four di Ws Europa Cup e poi al termine della stagione regolare i play off scudetto del campionato di serie A1. La finale a quattro in Coppa è in programma a Igualada il 13 e 14 aprile e nella prima gara i rossoneri affronteranno proprio i padroni di casa spagnoli. Sarà una gara difficile ma l’entusiasmo è alle stelle e anche la condizione atletica, prima della sosta per consentire lo svolgimento della Coppa delle Nazioni, era davvero notevole. Ma il club sarzanese sta già guardando al futuro. Il presidente Maurizio Corona insieme all’allenatore Paolo De Rinaldis infatti si stanno guardando intorno per programmare sia l’aspetto tecnico che tecnico. In campionato intanto è stato eguagliato il record di punti del 2010-11 e la voglia di togliersi ancora tante soddisfazioni sta spingendo il gruppo e la tifoseria.