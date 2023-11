Hockey Sarzana Gamma Innovation cerca l’impresa del mercoledì sera

Sarzana (La Spezia) 21 novembre 2023- Tanta determinazione per riprende la corsa che in questa fase iniziale del campionato di serie A1 ha consentito all’Hockey Sarzana Gamma Innovation di affacciarsi alla zona alta della classifica del campionato di serie A1. Nel turno infrasettimanale del torneo i rossoneri sono ospiti alle 20.45 del Valdagno nella speranza di dimenticare l’amarezza per la sconfitta incassata sabato sera sulla pista degli Amatori Wasken Lodi. Uno stop che ha impedito alla formazione diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis di agganciare la vetta. I precedenti tra Sarzana e Valdagno sono 31 e riguardano le quattordici stagioni in serie A1 con ventisette gare nelle regular season e due nei play off e una semifinale di WS Europe Cup: diciassette vittorie dei veneti, dieci della formazione sarzanese e quattro pareggi. Unica vittoria conquistata sulla pista di Valdagno quella della passata stagione oltre a quella bellissima a Lleida in Spagna nel 2019 nella Word Skate Europe Cup che ha consentito ai sarzanesi di accedere alla finalissima. Appuntamento alle 20.45 al PalaLido di Valdagno arbitrano Claudio Ferraro di Bassano e Alfonso Rago di Giovinazzo .