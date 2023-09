Hockey Sarzana Gamma Innovation, buona la prima uscita sulla pista di Lodi

Sarzana (La Spezia) 6 setembre 2023 - Le amichevoli di precampionato dopo una sola settimana dall’inizio della preparazione non sono certamente significative ma l’atteggiamento mostrato dall’Hockey Sarzana Gamma Innovation sulla pista dell’Amatori Waken Lodi può essere comunuque un buon indizio sulle potenzialità dei rossoneri. Come ormai consuetudine, nel rispetto dell’ottimo rapporto tra i club avversari nel campionato di serie A1, i sarzanesi sono stati ospiti del sodalizio lombardo per un allenamento utile a entrambi gli allenatori per valutare la condizione generale della rosa e l’approccio dei nuovi innesti. Su questo aspetto, oltre al successo per 5 a 2 sarzanse, l’allenatore Paolo De Rinaldis può essere soddisfatto del giovanissimo argentino Joaquin Olmos autore di una doppietta della garanzia dell’attaccante Domenico Illuzzi, ultimo colpo di mercato del club presieduto da Maurizio Corona, che ha messo la propria firma nel tabellino marcatori.