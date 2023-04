Hockey Sarzana Gamma Innovation atteso dalla notte spagnola

Sarzana (La Spezia) 11 Aprile 2023 - Giovedì spagnolo per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che chiude così l’esperienza in Champions League sulla pista del Noia. I sarzanesi non hanno ancora ottenuto neppure un punto nella principale competizione europea e cercheranno dunque di centrare la prima soddisfazione anche se l’esperienza è stata comunque positiva e ben giocata nonostante i risultati. Ancora da decidere invece la prima qualificata del raggruppamento e per questo si dovrà attendere la supersfida tra Trissino e Porto. E dopo la gara in Spagna l’Hockey Sarzana Gamma Innovation deve affrontare domenica pomeriggio l’ultimo turno della stagione regolare del campionato d serie A1 andando a sfidare proprio il Trissino. I veneti sono primi solitari e in questa stagione hanno già superato in ben quattro occasione i rossoneri nlle due sfide di Supercopp italiana e nelle altre di Champions League. Il Trissino per altro ha appena vinto la Coppa Italia che era detenuta dall’Hockey Sarzana. La corsa per stabilire l’ordine dei play off è ancora molto incerta e in bilico tra Sarzana, Forte dei Marmi, Grosseto e Follonica tutte divise da pochi punti quindi si dovrà attendere domenica per vedere con quale ordine affronteranno le sfide scudetto.