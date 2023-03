Hockey Sarzana esce battuto a testa nella sfida contro il Trissino

Il saluto di fine gara

Sarzana (La Spezia) 23 marzo 2023 - Non è bastata una prestazione di grandissima qualità e determinazione all’Hockey Sarzana Gamma Innovation per regalarsi i primi punti nel raggruppamento di Champion League. Nella sfida disputata al “Vecchio Mercato” ha vinto il Trissino 4 a 2 ma i rossoneri sono stati davvero all’altezza della fortissima formazione veneta che sta dominando il campionato di serie A1 e qualche giorno fa ha conquistato anche la Coppa Italia nella finale contro Amatori Lodi “strappadola” proprio ai detentori dell’Hockey Sarzana. Nel match di Coppa, l’ultimo casalingo per i sarzanesi, i ragazzi diretti da Paolo De Rinaldis hanno davvero messo in difficoltà i veneti dell’ex Alessandro Bertolucci passando in vantaggio due volte per poi cedere soltanto nella ripresa. Peccato dunque non aver conquistato davanti al folto pubblico rossonero almeno un punto ma gli applausi sono stati davvero meritati. L’ultimo confronto in Champions League per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation sarà il 13 aprile in Spagna sulla pista del Noia.