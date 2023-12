Hockey Sarzana che bella... Festa contro il Breganze

Sarzana (La Spezia) 14 dicembre 2023 - L’Hockey Sarzana Gamma Innovation centra la seconda vittoria consecutiva e mette alle spalle una parentesi di risultati non certamente all’altezza del valore della squadra. Dopo aver espugnato la pista di Monza i ragazzi diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis si sono ripetuti nel confronto disputato al “Vecchio Mercato” contro il Breganze chiudendo con la vittoria per 7 a 4. Grande protagonista del match Sergio Festa: l’esperto giocatore materano, una delle colonne della squadra, ha infatti realizzato la tripletta con quale l’Hockey Sarzana ha chiuso in vantaggio per 3 a 0 la prima frazione di gioco. Dopo un risveglio ospite in avvio di ripresa che li ha portati pericolosamente vicini al pareggio i sarzanesi si sono ripresi allungando il passo per poi chiudere 7 a 4. Si sono disputate anche Grosseto-Trissino 1-2, Follonica-Vercelli 7-2, Valdagno-Montebello 5-1. Domenica: Bassano-Sandrigo e Giovinazzo-Amatori Lodi. Classifica: Trissino e Forte dei Marmi 30 punti; Follonica 25, Hockey Sarzana Gamma Innovation e Grosseto 22, Valdagno 21, Amatori Wasken Lodi 20, Montebello 15, Sandrigo 13, Bassano 12, Monza 8, Vercelli, Breganze 6, Giovinazzo 4.