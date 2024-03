Hockey Sarzana batte il Monza e blinda il quarto posto

Sarzana (La Spezia) 20 marzo 2024 - Almeno il quarto posto alla fine della stagione regolare sarà sicuro. I rossoneri hanno battuto 4 a 3 il Monza e possono così rimanere tranquilli nell’ottima posizione di classifica attendendo gli sviluppi nelle ultime due gare della stagione regolare per stabilire quale avversario affrontare ai play off scudetto. I rossoneri dopo la sosta per la Nazionale affronteranno la trasferta di Breganze per poi riposare l’ultima giornata quando avrebbero dovuto incontrare Vercelli già ritirato. La sfida contro il Monza, la quarta tra campionato di serie A1 e Ws Europa Cup, è stata più equilibrata delle precedenti. Dopo il primo tempo chiuso in parità 1 a 1, ospiti in vantaggio, i sarzanesi si sono portati 3 a 1 in apertura di ripresa. Poi ancora un sussulto porta i brianzoli sul 3 a 2. Nel finale tiratissimo quarta rete di De Rinaldis e dopo il 4 a 3 di Tamborindegui il Monza ha sfiorato il pareggio a soli 9 secondi dalla sirena finale ma Zucchetti ha colpito il palo.