Gran finale a Teatrika con “Limone e caffè” e la premiazione dei vincitori

Sarzana (La Spezia) 6 luglio 2023 - Ultima serata quella di venerdì per Teatrika ka rassegnanazionale di teatro riservata alle compagnie non professioniste dalla Compagnia degli Evasi. E come ormai tradizione di tutte le precedenti quindici edizioni saranno proprio gli organizzatri del concorso a chiudere la rassegna organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra all’area spettacoli del centro sociale di Molicciara. Alle 21.30 gli Evasi portano in scena, fuori concorso, la loro ultima produzione dal titolo “Limone e caffè”, appena selezionato fra i finalisti della 33° edizione del Festival Teatrale Internazionale “Castello di Gorizia, Premio Francesco Macedonio 2023”. Una commedia romantica diretta dal regista e attore Simone Tonelli. Una commedia romantica nata con la collaborazione del regista romano Massimiliano Bruno, un atto unico di un’ora e venti minuti liberamente tratta da “Ancora un attimo” e ispirato al film “Ti ricordi di me”. A seguire la premiazione ufficiale con la consegna dei premi alle compagnie e ai vincitori dell’edizione di Teatrika in base ai giudizi della giuria. In scena gli attori Nicoletta Croxatto, Elena Mele, William Cidale, Carolina Sani, Marco Balma, e Simone Tonelli.