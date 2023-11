Giuseppe Cederna protagonista al teatro degli Impavidi

Sarzana (La Spezia) 6 novembre 2023 - Due serate in compagnia dell’attore e scrittore Giuseppe Cederna. Venerdì e sabato alle 20.30 Cederna porta al teatro degli Impavidi di Sarzana l’anteprima regionale dello spettacolo “Storia di un corpo” di Daniel Pennac nell’adattamento di Giorgio Gallione, prodotto da Fuorivia - Agidi, in collaborazione con Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Cristallo. La voce di Pennac smette di essere libro per farsi teatro, grazie al racconto che Giuseppe Cederna costruisce intorno alle scoperte che si fanno crescendo, come i primi contatti con il corpo dell’altro, la masturbazione, il miracolo della nascita e la morte. L’adattamento e regia sono di Giorgio Gallione, scene di Marcello Chiarenza, alle luci Andrea Violato, assistente alla scenografia Lorenza Gioberti, elaborazioni musicali Paolo Silvestri, progetto fonico Luca Nasciuti, fonico Francesco Dina, attrezzista Anna Funtò, abito di scena Dresscode di Fabio Porta.