Giornata di grandi pulizie sulla spiaggia libera di Fiumaretta

Sarzana (La Spezia) 21 dicembre 2023 - Legname, plastica e perfino pneumatici. Tutto materiale che il fiume ha scaricato in mare e poi è tornato sul litorale dei Comuni di Ameglia e Sarzana che dovranno poi ripulire per consentire a tutti di utilizzare le spiagge per le passeggiate nella bella stagione e ovviamente in estate. Ma tutto il materiale non è certo un regalo della natura bensì un’offesa al senso civico dell’uomo. Così la scuola di sport acquatici Kau Kau Club che svolge attività da oltre 20 anni a Fiumaretta ha lanciato l’idea in collaborazione con la cooperativa Terre del Magra e Bagno Arcobaleno e il patrocinio e sostegno da parte del Comune di Ameglia coinvolgendo tanti amici volontari in una giornata di pulizia della spiaggia libera del litorale di Fiumaretta e lanciando un messaggio di sensibilizzazione e rispetto dell’ambiente. Il Comune di Ameglia, rappresentato dall’assessore Nicolas Cervia, già nei mesi scorsi aveva patrocinato l’iniziativa “Puliamo il Mondo” lanciata da Legambiente.