Gherardo Ambrosini ha presentato la sua lista civica

Sarzana (La Spezia) 8 maggio 2024 - Ha messo insieme sei donne e altrettanti uomini per dare forza alla sua squadra che correrà per le prossime elezioni amministrative in programma a Castelnuovo Magra. Il candidato civico Gherardo Ambrosini figura molto conosciuta sul territorio per aver svolto già il ruolo di assessore e vice sindaco ha deciso di correre fuori dall’attuale maggioranza della quale fa ancora parte come consigliere comunale. Ambrosini, presidente di Federcaccia Spezia, della società calcistica Castelnovese è un volto notissimo della politica che si è circondato di altri elementi altrettanto conosciuti per aver partecipato a altre campagne elettorali. La lista “Castelnuovo Civica” è stata presentata in piazza “1 Maggio” nella frazione di Colombiera. Oltre a Gherardo Ambrosini infatti sono in corsa Katia Cecchinelli rappresentante del centrosinistra, il civico Marzio Favini mentre Gianfranco Andrei è il candidato del centrodestra.