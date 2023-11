Firmata l’ordinanza per la rimozione del legname sulle spiagge

Sarzana (La Spezia) 17 novembre 2023 - Per iniziare a rimuovere la foresta arrivata nelle spiagge del litorale sarzanese di Marinella la sindaca Cristina Ponzanelli ha firmato l’ordinanza che consente ai privati cittadini di raccogliere la legna per uso domestico. I gestori degli stabilimenti dovranno intanto provvedere a separare il materiale ligneo dalla plastica, gomma e carta consentendo così la raccolta che potrà essere eseguità fino al 3 dicembre. Successivamente i titolari dei bagni potranno procedere all’abbruciamento del materiale ligneo rimanente tenendo conto delle disposizioni inserite nell’ordinanza firmata dalla prima cittadina. Quindi il materiale dovrà essere suddiviso in piccoli cumuli possibilmente asciutti oppure con bassa umidità proprio per limitare la produzione di fumo e soltanto dalle 5.30 alle 11.30 esclusi i giorni festivi e prefestivi. Il litorale di Marinella è stato invaso dal legname, e non soltanto trasportato dalla piena del fiume Magra e poi spinto sulle spiagge dalle due mareggiate che si sono verificate a ottobre e all’inizio di novembre.