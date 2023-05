Finisce nei guai un ventenne trovato in possesso di hashish e marijuana

Sarzana (La Spezia) 25 maggio 2023 - I carabinieri gli hanno trovato in casa un quantitativo di sostanza stupefacente oltre al bilancino elettronico di precisione e denaro. Per il giovane ventenne è scattato così l’arresto convalidato dal giudice che ha anche imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E’ così finito nei guai un ragazzo, italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine arrestato dai carabinieri della stazione di Arcola che a seguito di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Spezia si sono presentati a casa sua rinvenendo della sostanza stupefacente. In particolare è stato trovato dell’hashish e marijuana oltre a materiale collegato all’attività di spaccio e banconote per oltre 800 euro. Dopo aver trascorso la notte in casa ai domiciliari il ragazzo è comparso in Tribunale alla Spezia per il rito della direttissima. L’arresto è stato convalidato ma il giovane dovrà presentarsi in caserma per la sua firma quotidiana.