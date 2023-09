E’ suonata la campanella di inizio scuola anche per i nonni vigili

Sarzana (La Spezia) 15 settembre 2023 - Il grazie del sindaco ai “nonni vigili”. I volontari proprio in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico sono stati invitati a palazzo civico a Sarzana per ricevere il ringraziamento per il prezioso servizio svolto sugli attraversamenti pedonali, il senso di responsabilità, lo spirito di servizio e di appartenenza alla comunità. I volontari sono impegnati in supporto agli agenti della polizia munipale per monitorare l'entrata e l'uscita in sicurezza degli studenti da scuola e accompagnare anche i ragazzi sullo scuolabus. Alla piccola e sentita cerimonia che si è tenuta nella sala consiliare erano presenti oltre alla prima cittadina Cristina Ponzanelli anche il presidente del consiglio comunale Raffaella Plicanti e l'assessore alla polizia locale Stefano Torri. Il servizio è garantito da personale conosciuto e di grande affidabilità che si è messo a disposizione dell’ente anche in altre occasioni e iniziative.