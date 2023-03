Droga nel bidone dei rifiuti, un cinquantenne finisce in carcere a Massa

La volante del commissariato di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 23 marzo 2023 - Una coppia residente ad Albiano Magra, in Provincia di Massa Carrara, è finita nei guai dopo aver rubato il bancomat al proprietario di un albergo sarzanese. Dalle indagini avviate dal commissariato di polizia di Sarzana si è risaliti però anche a altre attività illecite portate avanti dai due ultra cinquantenni. L’uomo adesso è in carcere a Massa mentre la compagna è agli arresti domiciliari. Gli investigatori erano stati allertati dalla denuncia presentata dall’albergatore e per risalire agli autori del furto del bancomat è stato sufficiente seguirne le tracce essendo stato utilizzato. I poliziotti hanno poi effettuato una perquisizione in casa della coppia di italiani trovando cocaina dentro il bidone dei rifiuti e altra sostanza utilizzata per tagliarla oltre al bilancino di precisione. L’uomo è una conoscenza delle forze dell’ordine e per questo il magistrato di sorveglianza ha stabilito la detenzione in carcere a Massa mentre la sua compagna è ai domiciiari a Albiano Magra.