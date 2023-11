Doppio appuntamento al teatro degli Impavidi con Arturo Cirillo

Sarzana (La Spezia) 27 novembre 2023 - La stagione di eventi al teatro degli Impavidi di Sarzana offre un doppio appuntamento martedì e mercoledì. Sul palco con inizio alle 20.30 salirà Arturo Cirillo con lo spettacolo “Ferdinando” uno dei capolavori della commediografia di Annibale Ruccello. Nell’agosto 1870 il Regno delle Due Sicilie è caduto e la baronessa borbonica Donna Clotilde nella sua villa vesuviana si è ammalata di disprezzo per il re sabaudo e per l’Italia piccolo-borghese nata dalla recente unificazione. A fare da infermiera all’ipocondriaca nobildonna è Gesualda, cugina povera e inacidita dal nubilato, segreta amante di Don Catellino. I giorni passano tutti uguali, tra pasticche, decotti, rancori e bugie. A sconvolgere l’equilibrio domestico e a gettare la casa in scompiglio è l’arrivo di un sedicenne dalla bellezza efebica che, rimasto orfano, viene mandato a vivere da Donna Clotilde, di cui risulta essere un lontano nipote. Ma chi è davvero Ferdinando? Sarà l’enigma da svelare che coinvolegerà grazie alla bravura di Arturo Cirillo gli spettatori.