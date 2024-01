Daspo urbano dopo la rissa in piazza Martiri a Sarzana

Sarzana (La Spezia) 24 gennaio 2024 - La richiesta dei carabinieri di Sarzana è stata accolta dal Questore della Spezia. Per cinque persone è scattato il Daspo urbano che gli impedirà di frequentare per un intero anno i locali di Sarzana nelle zone limitrofe alla piazza dove lo scorso novembre è scoppiata una rissa furibonda. Cinque persone, tre donne, sono state denunciate per rissa oltre che colpite dal provvedimento Willy. Il fatto era accaduto in un fine settimana di novembre in piazza Martiri dell Libertà all’uscita da un locale molto frequentato dai giovani. Due gruppetti sono venuti a contatto scatenandosi in una rissa che soltanto l’arrivo dei lampeggianti e le sirene dei carabinieri chiamati in aiuto dai residenti della zona ha disperso. Le indagini portate avanti dai militari della compagnia di Sarzana coordinati dal capitano Luca Panfilo e dai collghi di Aulla però sono state molto attente e precise e per ora cinque persone sono state denunciate per rissa. E per un anno dovranno stare a distanza dalla zona cittadina.