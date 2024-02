Danneggiato il muro della Fortezza Firmafede: nei guai due ragazzini

Sarzana (La Spezia) 17 febbraio 2024 - Hanno preso a calci un bene architettonico storico che circonda la Fortezza Firmafede danneggiandolo e rischiando di far cadere le pietre sui passanti. I vandali sono due ragazzini minorenni ma i poliziotti stanno cercando un terzo giovane. Si sono divertiti in un modo davvero censurabile danneggiando un bene della città e sono stati visti da testimoni che hanno anche filmato le gesta dei ragazzi di 16 e 13 anni. I poliziotti del commissariato di polizia di Stato di Sarzana dopo aver verificato il danno hanno visionato i filmati e le immagini di videosorveglianza sistemati nella zona del centro storico dal Comune di Sarzana risalendo all’identità di due giovanissimi. L’ipotesi di reato è quella di distruzione, dispersione, imbrattamento e deterioramento di beni culturali e paesaggistici. All’appello però manca ancora un ragazzo che potrebbe aver preso parte attiva all’atto vandalico ma gli uffici del commissariato sarzanese stanno indagando per risalire alla sua identità.