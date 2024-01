Damiano Currenti torna in panchina: allenerà la Polisportiva Romito

Sarzana (La Spezia) 4 gnnaio 2024 - La modifica del regolamento del settore tecnico ha consentito all’allenatore Damiano Currenti di trovare squadra nonostante avesse iniziato, prima dell’esonero, la stagione in un altro club. E così andrà a allenare la Polisportiva Romito in seconda categoria spezzina a poche settmane dall’interruzione del rapporto con il Vezzano, club che milita in prima categoria regionale. La nuova disposizione entrata in vigore consete a un tecnico esonerato prima del 30 dicembre di accasarsi in una nuova società che militi però in un altro girone oppure diversa categoria. E così dopo le dimissioni dell’allenatore Alessandro Parma la scelta è caduta su Damiano Currenti classe 1966 con un passato da giocatore, centrocampista e centrale difensivo, in varie squadre dello spezzino tra cui la Migliarinese in serie D che ha già allenato a Romito oltre che settori giovanili, calcio femminile, Castelnovese e Vezzano. Nei giorni scorsi l’accordo con il presidente Lanfranco Barboni che punta a un torneo nell’alta classifica.