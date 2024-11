Ztl, arrivano le stangate. Tante multe ai distratti pizzicati dalle telecamere

Castelnuovo Magra, 8 novembre 2024 – L’esperimento è finito insieme all’estate e soprattutto con la conclusioni delle varie iniziative e mostre che hanno animato il centro storico di Castelnuovo Magra. Con il ritorno alla normalità e ai ritmi meno frenetici è venuta meno anche la necessità di disciplinare gli accessi al borgo, controllati dalle telecamere di sicurezza collegate al comando della polizia municipale. Resterà però vietato l’accesso ai non residenti nella fascia dalle 23.30 alle 7 del mattino anche per contribuire a una maggior sicurezza evitando arrivi di mezzi “sconosciuti“ e comunque monitorati. L’introduzione della Ztl, accompagnata da richieste e lamentele, ha comunque incrementato il bilancio dell’ente. Il sistema di ingresso è stato consentito liberamente soltanto ai residenti oppure soltanto in determinate fasce orarie. Ma in tanti non hanno rispettato il segnale di “stop“ ben visibile nei due varchi posizionati agli ingressi del paese. Sono state elevate contravvenzioni per una somma complessiva di 42 mila 247 euro notificati dal 1 giugno giorno di accensione ufficiale dell’impianto a fine settembre. E’ stata riscossa la somma di quasi 29 mila euro alla quale occorre detrarre la somma di 5 mila 675 euro riferita alle spese di notifica de verbali. L’amministrazione comunale ha rilevato che al termine della stagione estiva la circolazione veicolare nelle zone limitrofe al centro storico è diminuita in misura rilevante a seguito del drastico calo di afflusso turistico. Quindi le limitazioni all’accesso al centro storico, non sono state ritenute utili per la riduzione del traffico veicolare. Anzi. I divieti rischierebbero di peggiorare piuttosto che migliorare la vivibilità del centro storico, creando problemi di accesso ai pochi esercizi commerciali e artigianali aperti, in particolare per le persone anziane oppure con deficit motori. Quindi fino al 30 marzo 2025 l’accesso al borgo sarà libero anche per i non residenti ad eccezione delle ore notturne. I varchi saranno infatti spenti dalle 7.30 alle 23.30 mentre dalle 23.30 in poi l’ingresso in paese sarà consentito solo alle persone in possesso dei pass.