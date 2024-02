Visite guidate all’archivio storico

Sabato l’associazione Firmafede’ – che gestisce il Museo Diocesano di Sarzana – organizza una visita guidata all’archivio storico di Sarzana, avente per tema i luoghi di assistenza e sanità cittadini raccontati attraverso i documenti che compongono il fondo archivistico dell’Opera di Santa Maria, di Sant’Andrea, dell’Ospitale di San Lazzaro e dell’Ospedale di San Bartolomeo. La visita guidata rientra nel progetto di valorizzazione e divulgazione “Antiche memorie di assistenza e sanità”. Attraverso la visione dei documenti originali, verrà raccontata la storia delle istituzioni civili e religiose di Sarzana, nate con finalità assistenziali ma nel contempo strettamente connesse al patrimonio artistico e monumentale cittadino. Due diversi turni di visita, con prenotazione obbligatoria alle 15 e alle 16.30 (0187 625174 o [email protected]’); appuntamento alla biblioteca Martinetti in via Landinelli.