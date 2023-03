Vigili urbani stagionali Titoli ed esame orale

In vista dell’estate il Comune di Ameglia cerca agenti di polizia municipale per gestire l’afflusso turistico e la presenza alle varie iniziative che verranno organizzate nelle frazioni. L’ente ha deciso di aprire un bando di selezione che scade il 17 aprile. Entro quella data potranno proporsi per l’assunzione a tempo determinato svolgendo i compiti di polizia amministrativa e locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e funzioni ausiliarie di sicurezza. Il bando prevede una prova d’esame consistente in una valutazione dei titoli e una prova con colloquio orale con valutazione tecnica ad opera della commissione di esame. La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semolice e già scaricabile dal sito interne dell’ente dovrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Ameglia, in via Cafaggio 15 nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, dalle 9 alle 12, raccomandata oppure via Pec all’indirizzo: [email protected] entro mezzogiorno del 17 aprile.