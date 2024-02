Viabilità modificata per le asfaltature

Dopo i lavori eseguiti nei mesi scorsi sulla rete interrata di propria competenza, Acam Acque deve provvedere al ripristono del manto bituminoso in alcune strade per le quali, dunque, fino a giovedì 29 la dirigente della Polizia Locale ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Attenzione dunque ai divieti di sosta con restringimenti delle carreggiate e senso unico alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, nelle seguenti strade: in via Sarzanello in corrispondenza del civico 8; in via Segalara in corrispondenza civico 3; in via Navonella in corrispondenza civici 14 e 5/A; in via Aurelia lato Pisa in corrispondenza del civico 146. Durante gli interventi di riasfaltatura il transito pedonale dovrà essere garantito in totale sicurezza. I veicoli lasciati in sosta vietata verranno multati e rimossi coattivamente.