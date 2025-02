Via libera alla seconda antenna 5G Cafaggio, l’area assegnata a Inwitt

Via libera alla seconda antenna per la telefonia mobile ad Ameglia. Ieri, a pochi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Comune ha assegnato la concessione del diritto di superficie alla Infrastrutture Wireless Italiane spa di Milano (Inwit), mandataria del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, organismo promotore del Piano di digitalizzazione nazionale "Italia 5G".

Un progetto, da realizzare con fondi del Pnrr entro il 30 giugno 2026, in cui Ameglia è inserita come beneficiaria. L’area assegnata, individuata nel Piano comunale delle antenne redatto nel 2024, ha una superficie di 50 metri quadrati e si trova in via Cafaggio, nei pressi del cimitero. La durata della concessione è di trent’anni per un valore di 25mila euro. La concessione per innalzare la prima antenna era stata assegnata, sempre alla Inwit, la settimana scorsa. Un terreno agricolo, anch’esso individuato nel Piano comunale antenne, di 50 metri quadrati nell’area dell’Oliveto a Montemarcello. Analogamente all’assegnazione di ieri, anche per l’antenna di Montemarcello si tratta di una concessione trentennale per un valore di 25mila euro. Per entrambe le stazioni radio si apre adesso un lungo iter procedurale.

"Ottenute le concessioni – spiega l’assessore all’ambiente Nicolas Cervia –, Inwit acquisisce la titolarità per presentare le pratiche all’ufficio Suap che poi andranno alla conferenza dei servizi e dovranno passare il vaglio di una serie di organismi, dall’Arpal per le emissioni ai campi elettromagnetici all’Ente Parco. Una procedura lunga e complessa che, a meno dell’insorgere di motivi ostativi, non dovrebbe impedire di rispettare la scadenza del 30 giugno 2026".

Alina Lombardo