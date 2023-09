Via alla pulizia di fiumi e torrenti Comune e Canale Lunense insieme con obiettivo sulla prevenzione

La stagione delle piogge più intense, se si esclude l’anticipo autunnale per altro di notevole portata della scorsa settimana, dovrebbe concedere ancora qualche momento di respiro e quindi anche un buon vantaggio per consentire ai Comuni di procedere alla pulizia dei canali e torrenti di competenza che sono ’rifioriti’ nel corso dell’estate creando potenziali pericoli di esondazione nel caso di forti precipitazioni. La collaborazione che da anni va avanti con il Canale Lunense ha consentito all’amministrazione comunale di Luni di avviare le operazioni di rimozione dei detriti e lo sfalcio dei principali corsi d’acqua. I mezzi del consorzio di irrigazione e bonifica con sede in via Paci a Sarzana sono già entrati in azione nelle zone costantemente monitorate proprio perchè in passato hanno creato qualche problema soprattutto nei mesi autunnali quando, dopo una lunga siccità, le piogge si fanno improvvisamente intense e il mancato deflusso idrico può causare allagamenti.

Il sindaco Alessandro Silvestri e l’assessore Federico Sebastiani hanno concordato con il direttore del consorzio del Canal, Corrado Cozzani e la presidente Francesca Tonelli, il cronoprogramma delle operazioni che dovrebbe portare alla completa pulizia dell’alveo e sponde dei reticoli entro le prossime settimane. Anche nel Comune di Castelnuovo Magra sono iniziati in questi giorni i lavori di pulizia degli alvei e dei torrenti. "Come ogni anno – ha spiegato il sindaco Daniele Montebello – nel mese di settembre partiamo con la consueta pulizia dei canali per essere pronti ad affrontare quella che anche per noi è la stagione decisamente più complicata, e cioè i mesi di ottobre e novembre durante i quali si sono sempre concentrate la maggior parte delle piogge annuali e non sono mancati i disagi". L’investimento complessivo inserito per la pulizia di torrenti e canali ammonta a quasi 40 mila euro e gli interventi sono cominciati dal torrente Bettigna, il più grande e potenzialmente il più pericoloso corso d’acqua del territorio castelnovese, per poi proseguire con gli altri canali della piana. Le operazioni dovrebbero terminare nell’arco di alcune settimane.

m.m.