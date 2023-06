Via al mercatino dei libri usati

Finita la scuola si apre il tradizionale mercatino dei libri usati per le scuole medie e superiori. L’iniziativa, che da diversi anni sta riscuotendo grande partecipazione consente a tanti studenti di acquistare i testi didattici a prezzo inferiore garantendo così alle famiglie un buon risparmio, è promossa da Arci e si svolgerà al centro sociale polivalente di Molicciara grazie alla collaborazione del Comune di Castelnuovo Magra. Dal 26 giugno fino a sabato 8 luglio con orario mattutino dalle 9 alle 12 da lunedì a sabato il personale volontario procederà alla raccolta dei libri di testo che si vogliono vendere al 5 per centro del prezzo indicato dalla copertina. Da lunedì 10 luglio inizia la vendita che proseguirà sino a sabato 22 dalle 9 alle 12. Per partecipare al mercatino occorre l’iscrizione con quota di 1 euro. Info: [email protected]