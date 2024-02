Vezzano, nessun aumento delle tasse locali. "Bilancio sano e senza fronzoli"

Vezzano, 22 febbraio 2024 – «Un bilancio sano, veritiero senza inutili promesse che non potrebbero essere mantenute". Con queste parole il vicesindaco e assessore al bilancio , Simone Regoli, ha presentato alla votazione il bilancio di previsione del Comune di Vezzano per il prossimo triennio. Il documento di programmazione è stato approvato, con i nove voti a favore della maggioranza consiliare, contrari invece gli esponenti dell’opposizione Lega e Movimento 5 stelle.

Un bilancio volto al sociale, alla sicurezza, al benessere di tutti i cittadini: "Questi cinque anni sono stati molto difficili – ha detto Regoli – e ad oggi il futuro è incerto soprattutto pensando ai venti di guerra che, purtroppo, spirano con forza intorno a noi. Nonostante queste incertezze siamo riusciti a mantenere due capisaldi: nessun aumento delle tasse e il mantenimento, ad ogni costo, degli aiuti sociali ai meno abbienti". E soprattutto la difesa delle scuole: "Una difesa strenua – ha precisato Regoli – come ogni anno interveniamo con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ascoltiamo e favoriamo tutte le iniziative volte al miglioramento dell’offerta didattica".

Verrà mantenuta anche per l’anno in corso l’esenzione della tassa sul suolo pubblico per gli esercizi commerciali presenti nei centri storici e anche della Tari per le attività che inizieranno durante l’anno sempre nei centri storici , mentre prosegue il percorso che porterà al passaggio di tariffa a corrispettivo che vedrà il suo completamento per iniziare a regime nel 2025. "Per il terzo anno di fila – ha concluso l’assessore – chiudiamo con un saldo positivo di cassa superiore al milione di euro che non vuole dire una ricchezza spuntata all’improvviso ma la testimonianza del buon operato degli uffici stessi grazie ai quali abbiamo raggiunto traguardi che fino a qualche anno fa sembravano molto difficili da raggiungere".

Cristina Guala