Sette vasi con piante di marijuana sul marciapiede, denunciato dalla polizia

Sarzana, 21 giugno 2023 – Sette vasi con all'interno altrettante piante di marijuana di diversa grandezza, sono stati individuati dalla polizia di Sarzana sul marciapiede di fronte al portone di ingresso di un’abitazione all’interno della quale erano presenti due uomini e una donna, tutti di nazionalità italiana, con un'età compresa tra i 34 e i 47 anni: il proprietario è stato denunciato.

Sempre all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti altri 4 grammi di sostanza stupefacente, due bottiglie artigianalmente modificate per l’assunzione di sostanze stupefacenti e, rinvenute in cucina, due 'pipette' ed un 'grinder', utilizzati per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Tutto riposto sopra un pensile del salotto.

Nei giorni scorsi, invece, una volante del commissariato sarzanese sono andati, dopo una segnalazione, in via Nerchia a San Lazzaro, perché alle 19.30 circa, all'interno del parco giochi c'erano dei ragazzi, due diciannovenne e un ventunenne, tutti italiani, che stavano disturbando.

Visto il nervosismo del più grande dei tre, che si trovavano all’interno di una casetta rialzata con scivolo per bambini, nell’intento di nascondere qualcosa, i poliziotti hanno poi notato – dopo averli fatti scendere – che il ragazzo aveva nel marsupio un involucro di cellophane contenente sostanza solida di colore marrone, poi analizzata e risultata hashish, del peso di 32 grammi. Per questo è stato denunciato.

