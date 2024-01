Vanno alle urne 17 piccoli Comuni

Sono tutti al di sotto dei 15 mila abitanti – per nessuno sarà necessario il ballottaggio – i 17 Comuni che andranno al voto nella provincia spezzina questa primavera, verosimilmente prima delle elezioni europee in programma tra il 6 e il 9 giugno. Il più grande è in Val di Magra: Arcola, 10.183 residenti, dove la sindaca uscente Monica Paganini (centrosinistra) potrebbe puntare al secondo mandato. Sempre in Val di Magra altri due Comuni di una certa consistenza, Castelnuovo Magra, 8.361 residenti, scente Daniele Montebello (centrosinistra), e Vezzano Ligure, 7.212 residenti, uscente Massimo Bertoni, anche lui centrosinistra. In Val di Vara si vota a Bolano, 7.451 residenti e sindaco uscente Alberto Battilani; Follo (6.133, Rita Mazzi); Riccò del Golfo (3.615, Loris Figoli); Varese (1.811, Gian Carlo Lucchetti); Sesta Godano (1.273, Marco Traversone); Calice al Cornoviglio 1.053, Mario Scampelli); Rocchetta Vara (674, Roberto Canata); Pignone (519, Ivano Barcellone); Carrodano (477da poco). In Riviera al voto Bonassola (816, Giorgio Bernardin), Monterosso (1.371, Emanuele Moggia); Deiva Marina (1.292, Alessandra Avegno), Vernazza (959, Francesco Villa) e Framura (599, Andrea Da Passano)